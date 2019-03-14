對領表參選天人交戰？ 吳敦義：一語中的

2019-03-14 19:30

〔記者施曉光／台北報導〕曾說有萬分之一機會參選總統的國民黨主席吳敦義，今天傍晚接受廣播節目專訪時，多次被問到未來是否領表參與黨內初選，但他都不願正面答覆，當主持人問到是否對領表「天人交戰」？他倒是明快回應，「你一語中的了﹗」

至於主持人問，如果沒有領表，是否就只是幫助國民黨贏回執政，……難道要到最後一天才決定（領表）？吳敦義則說，「你已經分析非常透澈。」

吳敦義說，國民黨大概會在4、5月間先公告初選，接續辦理領表、登記，5、6、7月間完成內部機制，比較常在8月間召開全代會，在此之前他會先下定決心。

談到個人民調狀況，以及主持人說他個人從政資歷條件其實很好，為何沒被很多人看到？吳敦義解釋，他沒有特別做個人行銷是因素之一，第二個原因則可能是網路世代，他沒有特別注意廣泛經營媒體網路，「我沒想要投入這種選舉，有就會準備」，至於前年可以高票當選國民黨主席，他解釋就只需要繳手續費，而且選舉過程「大家都很規矩」，也沒花什麼大錢。

對於高雄市長韓國瑜如果不領表，國民黨是否可能徵召？吳敦義雖未正面回應，但提及，就像過去他叫韓國瑜去擔任高雄市黨部主委一樣，當時他告訴韓國瑜會有「兩階段」，第一階段先觀察6至9個月，如果能在高雄接地氣，讓地方看好，第二階段就是讓韓國瑜選市長。

吳敦義還說，韓國瑜一定接受到很多鼓勵的聲音，有些希望韓國瑜能做滿做好市長任期，但還是有人希望韓國瑜參選總統，因為當選總統後的服務範圍不只有高雄，而是整個中華民國，原來對高雄承諾的建設，一樣也可以做，所以沒有對不起高雄市民的狀況，他相信，韓國瑜現在一定處於「天人交戰」。

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