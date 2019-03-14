何時算「萬分之一」的可能？吳敦義：如果那個人參選...

2019-03-14 18:15

〔記者施曉光／台北報導〕針對黨內總統人選採取徵召的「萬分之一」可能狀況，國民黨主席吳敦義今天傍晚接受廣播節目專訪時明確指出，就是假設黨內初選登記後，如果突然間有「非國民黨籍」的人參選總統，「看起來在民調會領先本黨可能候選人的情況下」，就會在召開黨員代表大會決定提名人選之前，決定做必要的徵召，讓黨內民調可以贏過「那一位非國民黨籍」的參選人出線，這就是他所謂「萬分之一」的可能。

至於徵召的依據為何？吳敦義指出，就是在黨內的人選當中互比民調，他並強調，一定會經過民調的過程，與二０一六年大選「換柱」的情況完全不同。

當年國民黨「換柱」過程，是透過召開臨時黨代表大會方式，先撤銷洪秀柱的被提名資格，然後再以舉手方式決議通過徵召前新北市長朱立倫參選總統。

吳敦義表示，這次不排除改行徵召的「萬分之一」可能，完全都是制度內的規定，二０一六大選那一次的徵召「才是特殊的事」，「現在是很正常狀況」，如果真有這件事情，就會在黨代表大會正式認可提名人選之前就徵召，不可能有兩階段地「拔人」再徵召。

吳敦義指出，國民黨在四、五、六、七月份，內部考量會很周延，慣例上，七月或八月召開黨代表大會，四月會先辦理初選公告，請大家來領表，參選人一定要有黨員連署才能登記，五月至七月間黨的內部程序就會進行。

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