屢被傳北京有疑慮 吳敦義：是我太堅持「一中各表」

2019-03-13 00:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義前年就任黨魁後，就不斷被傳中共對他的兩岸政策立場有高度疑慮，他12日晚間接受電視節目專訪時首度證實這個說法，並明白指出，「那是我太堅持『一中各表』的原因」，還強調，自己現在還是堅持各表，「我又沒有要你（中共）表一中就是中華民國。」

過去多次表態願意積極促成登陸出席國共論壇，與中共總書記習近平會面的吳敦義還說，原本今年5月20日他受「國家機密保護法」管制的期限將屆滿，「但現在敏感時間，我不可能去。」

對於主持人問，有些泛藍人士到對岸都不提「一中各表」，吳敦義說，那是一些人的不同看法；主持人追問，如果親自去對岸，就真的會提「一中各表」？吳敦義答覆，「當然要維持這個」，但他也以「馬習會」為範例，強調「一中各表」不能在大庭廣眾的場合講，不是兩人（指馬、習）同時在場，而是在內部會議中提，否則如果提「一中各表」，習近平就會講「一國兩制」，「那不是搞壞氣氛嘛！」

主持人追問，現在習近平談「九二共識」時，都只有統一，吳敦義則說，習近平講的「九二共識」其實就是「一中各表」，「當然『九二共識』就是『一中各表』」，「你表你的，我表我的，不矛盾，你講『一中』就是中華人民共和國，我們講『一中』就是中華民國，就是有『一中』，才有那種『矛盾的和諧』，這就是『九二共識』的巧妙之處。」

吳敦義還強調，習近平雖提「一國兩制」，其實與「九二共識」無關，「他講是他的事，我們彼此尊重，有一中，大陸比較開心，有各表，我們國內的人才放心，樣維持兩岸和平穩定關係很好。」

吳敦義最近多次拋出執政後要與對岸洽簽和平協議，主持人問，難道不擔心對岸會片面毀約？他說，這是信用問題，如果對岸簽了，「當然沒有一個更高政府管兩方，這是道德信用」，就像ECFA簽了之後還維持在那兒，堂堂兩岸政府領導人願意洽簽和平協議，當然不是假的，誰撕毀就是兩岸罪人，在歷史上留罵名，恐怕不是那一方的領導人所願意，「兩岸雙方領導人應該都會有品德、有信用」，他反問主持人，不簽協議，難道就沒有疑慮嗎？

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