挺吳敦義粉專PO宣傳影片 網友：這內容能騙到人嗎？

2019-03-06 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020總統初選競爭激烈，前新北市市長朱立倫、前立法院長王金平皆已表態要參選，而民調始終沒有起色的黨主席吳敦義受訪時則鬆口說，對於總統大選「保留萬分之一的機會」。近日掛名「吳敦義的浮潛粉」粉專貼出一則《稀有動物~吳敦義》宣傳影片，替吳做強力推銷，衝網路聲量，但部份網友看完卻不買單。

臉書粉專「吳敦義的浮潛粉」4日分享一段影片，並表示「稀有動物~吳敦義，大家真的認識吳敦義嗎？一位做的多、說的少，清廉踏實、不嘩眾取寵的政治人物」。影片中則是列出4項線索，並隨機街訪民眾看大家是否能回答出是哪一個政治人物。

這4項線索分別為：政治生涯未經司法起訴及調查約談、會打撞球、曾穿短褲配黑皮鞋參加直排輪，以及曾被前閣揆賴清德稱讚是最有能力的行政院長；工作人員拿出看板上共6名政治人物分別有：王金平、蘇貞昌、張善政、吳敦義、陳其邁、馬英九，要民眾回答哪一人最符合上述4項線索。

影片中的民眾幾乎清一色回答蘇貞昌，但工作人員最後公布的答案卻是吳敦義，也讓許多民眾露出吃驚的表情，大呼「真的假的」、「怎麼可能」。

有網友看完影片留言酸說「浪費兩分鐘看業配」、「小編藍皮綠骨，影片根本在幫蘇貞昌和賴清德XD幫賴清德打不偏頗的形象，蘇貞昌則是民眾認為最有能力也不意外」、「這內容能騙到人嗎？」、「民眾對吳敦義印象已定型，要提升恐不容易，利用網評恐也白費力氣」、「才四個題目 連會打撞球都要拿來用 有夠悲哀」。

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