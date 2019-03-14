雞排妹選前這樣形容韓國瑜 PTT鄉民跪讚「根本先知」

2019-03-14 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期內爭議不斷，批踢踢實業坊鄉民們想起，藝人雞排妹在選前就曾經說過「韓國瑜去高雄做直銷的」，加以對比她在節目中的逐字稿，大讚雞排妹「根本是先知」。

PTT鄉民貼出雞排妹2018年11月15日，在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」中表示，韓國瑜的競選手法無異於直銷大會，用撼動人心的言詞激勵群眾的意志，且自承決心聽起來很抽象，「這不就幹話嗎？」，等到說錯了就承認是先前的認知有誤，如同「直銷狡辯的手法」。

雞排妹當時還說，自己也相當佩服韓國瑜，認為他非常辛苦，在每一場的造勢活動中的每次演說，「要一直講民主民主民主！但他自己根本就不想要民主啊」，但韓國瑜粉絲們在士氣高昂的情況下，看到韓國瑜「世主般的登場，實在是太感動了」，雞排妹嘲諷「打著乾淨選舉，沒有藍綠，政治零分」。

鄉民們回顧完雞排妹的看法後，紛紛感嘆她「真的先知」，相繼留言提到「無奈就是還是有很多人信」、「先知！有胸有臉又有腦，雞排妹好棒」、「會被直銷拉起去的根本救不了，還會抱怨你唱衰他」、「讓雞排妹當高雄市長都還比較好」、「喜韓兒喜歡做白日夢，別戳破他們的粉紅泡泡」。

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