蘇揆：還有30幾家廠商表達回台投資高度意願

2019-03-14 11:44

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院在前閣揆賴清德時期推動「歡迎台商回台投資方案」，行政院長蘇貞昌今天表示，這項方案自今年1月開始實施以來，2個多月多已有13家廠商通過審查，成功吸引回台投資金額達374億元，創造超過4200個就業機會，另還有30幾家廠商表達要回台投資的高度意願。這代表我們所推動的方案，推出時機適當、內容切合業界需要，客制化服務得宜。

經濟部表示，目前還有35家廠商評估申請中。

蘇揆上午主持行政院院會，他感謝經濟部、國發會、勞動部、陸委會等部會的共同努力，已展現初步成果，後續請全力協助有意願回國的台商解決他們設廠所面臨的各項問題，務必好好掌握本次難得的契機，趁勢推動國內產業轉型升級，奠定台灣未來經濟發展的良好基礎。此外，針對根留台灣的廠商，也應給予獎勵，請經濟部提出相關方案。

蘇貞昌表示，近日有嘉聯益、華映公司有大量資遣勞工情事，除了在地的縣市政府進場輔導及督促依法保障其資遣權益外，也請勞動部、經濟部加強就業媒合，協助勞工順利轉職。我也要特別感謝返台投資的智邦公司，願意大量聘僱這些被資遣勞工，共創多贏。

他說，未適用這項方案的海外台廠，若有意加碼或返台投資，同樣也請經濟部與相關部會提供投資協助，並請國發會視本方案執行情形滾動檢討，持續優化國內投資環境。

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