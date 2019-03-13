火速修法！聚眾鬥毆3人成罪 攜凶器加重一半刑責

2019-03-13 23:53

〔記者吳政峰／台北報導〕聚眾鬥毆事件頻傳，行政院長蘇貞昌宣示要修法嚴懲，政務委員羅秉成銜命召集相關機關商討政策方向，日前拍板修正「刑法」妨害秩序罪章第149條與150條，明定3人以上為「聚眾」，同時增訂攜帶凶器聚眾鬥毆條款，刑責最重可增加2分之1，草案將於14日的行政院會上公布，展現「治安內閣」決心。

現行刑法第150條規定「公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或300元以下罰金。首謀及下手實施強暴脅迫者，處5月以上5年以下有期徒刑」，修正案把「公然聚眾」改為3人以上聚集公共場所，同時將罰金300元巨幅調升至10萬元，刑期不變。

同條新增二、三項，第二項是攜帶凶器而犯之，或妨害公眾往來安全，加重其刑至2分之1；第三項則是「乖乖條款」，即聽從警察機關命令而中止鬥毆，解散群眾，得以減刑，但因與刑法第27條的「因己意中止」的未遂犯不同，不得再援引來減刑。

現行第149條則規定「公然聚眾，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令3次以上，而不解散者，在場助勢之人處6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。首謀者，處3年以下有期徒刑」，修正案一樣把公然聚眾改為3人以上，解散命令次數則由3次減為2次，罰金也從300元提高到8萬元，刑期照舊。

修正案大幅提高罰金，也給予中止犯減刑機會，恩威並濟，期能收到遏制效果。草案出行政院後將會銜司法院，若司法院無意見，即可交給立法院審議。

據悉，本次修正案主採警政署意見，警方認為公權力要伸張，有賴法律支持，但以往處理相關案件時，司法官對於「公然聚眾」的見解為「在公共場所吆喝聚眾」，若是用電話或通訊軟體私下邀約到公共場合鬥毆，則不符合法律構成要件，造成員警難以用妨害秩序罪移送，公權力弱化，因而建議把公然聚眾明確改為3人以上於公共場所聚集。

警方也認為，攜帶凶器比徒手鬥毆更嚴重，應加重其刑；若聚眾損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來設備而導致往來危險，影響層面廣，亦應加重；而300元罰金早不合時宜，本次一併檢討。法務部則尊重警方意見，僅精確法條文字。

社會秩序維護法第87條也可聚眾鬥毆，最重拘留3日或1.8萬元罰鍰，本次原欲一併修正，惟警政署認為刑法的嚇阻力較強，經討論後，決定先修刑法，再研修社維法。

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