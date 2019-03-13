台南北外環道工程費需116億 蘇貞昌笑稱：賴清德有交代

2019-03-13 20:46

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院長蘇貞昌今天下午到台南市視察沿鹽水溪畔興建的台南都會區北外環道施工情形，對於尚未施工的2期與4期工程費共需116億元，台南市長黃偉哲與地方都希望中央全額補助。蘇貞昌表態支持匡列這專案支應，並提醒營建署留意工程規劃的遠見問題。

蘇貞昌還笑說，台南都會區北外環道工程，賴清德院長卸任時有交代他「要對台南好一些」，他有記得；賴清德不好意思對台南太好，讓他來做沒關係。引來與會者一片掌聲與笑聲。

黃偉哲則趁機吐苦水說，台南市區塞車嚴重、財政困難，能利用鹽水溪堤防興建道路，對民眾影響最小，他樂見其成，盼爭取北外環道路第2、4期新建工程納入行政院專案辦理。

立委陳亭妃、王定宇、內政部政次陳宗彥與地方議員都到場關切這台南市區第一條外環道路系統。陳亭妃提醒說，北外環道第4期工程接到台17線西濱道路的觀海橋，收尾地方如果沒處理好，外環道車流到觀海橋恐會造成安南區與北區道路塞車。

蘇貞昌認同陳亭妃的意見，要求營建署妥善規劃好收尾處，同時備妥相關資料、因應近日國發會對北外環道2、4期工程的專案審查。

台南市工務局說，北外環道串聯南科到台南都會核心區，完工通車後可成為國道8號、台84線、台86線之外，台南第4條東西向主幹道，可導引市區車流進出南科園區，不僅能有效紓解南科園區對外交通壅塞情形，也可作為台南科技工業區、永康工業區、永康科技工業區等沿線工業區的新工業運輸走廊。

北外環道第1期已完工通車，目前由內政部營建署辦理施工的第3期路段；尚未施工的第2、4期爭取路段為延續西行由安南區台江大道至台17線大港觀海橋，工程經費約116億元，完工後可讓安平區、中西區、北區、安南區、永康區、新市區等區的生活圈網路成形，並成為串連台南地區交通運輸、產業發展及觀光景點的重要廊道。

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