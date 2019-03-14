吳釗燮赴美拚外交親中媒體卻炒作貓熊 拷秋勤：台灣多可悲

樂團拷秋勤在臉書粉專貼文忠表示，當外交部長吳釗燮以台灣名義赴美演說，爭取國際認同時，國內新聞卻在炒作統戰貓熊、造窯文旦扔溪，並指親中媒體鍊把社會大眾腦容量洗得超小，「悲劇」。（圖翻攝自「拷秋勤 Kou Chou Ching」）

2019-03-14 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮日前在「洛杉磯世界事務協會」發表演說，強調台灣在印太地區扮演不可或缺的角色，面臨威權主義的中國威脅，民主台灣將堅持抵禦，並稱「軟實力遠勝威權銳實力」。對此，樂團拷秋勤的臉書粉專昨貼文感嘆，當吳試圖替台爭取國際認同時，國內新聞卻在炒作貓熊、文旦，並批親中媒體洗腦、直呼「悲劇」。

臉書粉專「拷秋勤 Kou Chou Ching」在貼文中開宗明義表示，「一秒讓你知道，台灣現在有多可悲」，並舉兩個例子對比說明，即當吳釗燮以「Taiwan」赴美正式公開演說，爭取國際認同時，國內新聞整天在報導炒作「TMD的統戰ㄇㄉㄈㄎ熊貓，踐踏台灣保育類動物」。

除此之外，拷秋勤在貼文中指出，還有「造謠200萬斤／噸文旦扔在曾文溪」，使其不禁感嘆「親中媒體鍊，把社會大眾的腦容量，洗得懶葩一樣小」，更直呼根本「悲劇」。

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