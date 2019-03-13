賴清德：用選票向國際表達台灣不接受一國兩制

2019-03-13 21:51

〔記者李欣芳／台北報導〕前行政院長賴清德正積極投入立委補選輔選，他今天表示，守護台灣最有利的武器就是民主，藉由定期改選表達台灣人民的意志，他呼籲選民，用投票支持民進黨候選人，向國際社會清楚表達「台灣不接受一國兩制，不想成為第二個香港或西藏」。

賴清德今天接受中央社專訪時做以上表示。對於2020總統與立委選舉的角色定位，賴清德表示，民進黨剩下最後一口氣，要集中放在立委補選上，補選贏了，2020才有可能得到更好的機會，總統大選的事情等立委補選後再討論。

提及316立委補選，賴清德指出，這場選舉已經超越個人、黨派、關係台灣未來的選戰，帝王時代，權力是靠戰爭；民主時代，權力是靠選舉；以去年九合一選舉，民進黨由執政13縣市減為6縣市，可說是大敗。

賴清德說，對手揮軍北上，2020強攻台北，第一站就是台南，台南立委補選這一仗攸關民進黨能否再起、2020能否守護台灣，這場選舉若輸掉，2020年選舉，民進黨一定非常危險。

他表示，在這種情況下，中國國家領導人習近平發表「習五條」清楚提出，九二共識沒有各表，只有一個中國，未來台灣只有一國兩制，就是港澳的模式，也沒有放棄武力犯台。

賴清德表示，國民黨一些大咖競相提出和平協議面對「習五條」，絕對是診斷錯誤、下錯藥單，台灣普遍民意就是不願意接受一國兩制，不想當第二個香港，絕對不能簽和平協議，讓台灣變成第二個西藏。

他表示，台灣前途應該由2300萬人決定，大家應該謀定而後動，不能倉促提出和平協議，不能把中國對台的打壓、威脅視若無睹，錯把「事實」扭曲為「恐嚇」，希望選民能夠看清，否則犧牲的是整個台灣的未來。

賴清德指出，真正的恐嚇牌是中國不放棄武力犯台，台灣現在沒有獨不獨立的問題，民進黨的台灣前途決議文就是「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，不會另行宣布台灣獨立」，中國仍然持續恐嚇不放棄武力犯台，這才是真正的恐嚇。

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