你挑釁的是拳擊手啊！ 中國學生戰狼上身卻被1拳打昏

2019-03-13 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕到澳洲留學的中國男大生在雪梨1處火車站與外籍人士發生口角，其中1名中國學生「戰狼附身」，先衝上前毆打29歲英國男子，沒想到對方是拳擊手，1拳還擊就讓這名中國學生竟陷入重度昏迷送醫。

根據英國《每日郵報》報導，這名中國男子住在雪梨西南郊的墾思（Campsie），11日深夜11點45分許，他與同學在伯伍德（Burwood）火車站外，與1群歐美人士出現爭執，雙方人馬均有意退讓，唯獨該中國留學生挺身毆打29歲英國男子佈拉德利．尼科爾（Bradley Nichol），但開打前，不曉得對方是名拳擊手。

佈拉德利．尼科爾不堪被中國男子欺侮，朝中國學生的頭部揮1拳，這名中國男大生中拳後，竟硬生生向後倒在地上不省人事，他們因此趕緊通報醫護人員，將傷者送往皇家阿爾弗雷德王子醫院（Royal Prince Alfred Hospital），到院時情況危急，處於昏迷狀態。尼科爾被警方逮捕，據警方調查，確認是昏迷的中國男大生先主動襲擊。

尼科爾12日被移送伯伍德地方法院，被控造成他人身體傷害和騷擾行為，不過他當庭拒絕保釋，將還押至看守所，本月會再度開庭；不少網友認為，根本是這名中國男大生自作自受，紛紛留言稱「『我練太極拳的......』然後就沒有然後了」、「皮癢欠揍」、「真擔心這位拳手面臨的訴訟。職業拳手或跟空手道、跆拳道在某些國家法律上等同持有武器的」。

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