總統必須消除內耗對立！王金平：我沒辦法 誰有辦法？

2019-03-13 19:46

〔記者陳昀／台北報導〕爭取國民黨2020總統大位的前立法院長王金平今天傍晚接受廣播專訪時指出，他認為總統最重要的是消除國內的內耗、對立，「我沒辦法，誰有辦法？」被問到行政能力時，他也直言，又不是行政院長才叫行政工作，立法院長也要綜理院務，也批很多公文。

王金平說，他認為，總統最重要的是消除國內內耗、對立，他沒辦法的話，誰有辦法，看看藍綠關係，他在立院有17年院長、6年副院長資歷，跟綠營協商法案、預算都很圓滿，他當橋樑，更會更實際、更有交情、有耐心、有真心處理國內問題。

主持人追問，協調能力是國會領袖的特色，但行政能力呢？王金平回應，立法院長不就是行政工作嗎？他綜理院內行政事務，也批很多公文，又不是行政院長才是行政工作，沒有行政2字也會有很多行政工作，監察院長、考試院長難道不是行政工作嗎？

另外，對於長期被外界指稱「藍皮綠骨」，王金平有些激動地說，韓國瑜選舉他不是盡全力跟綠對抗嗎？高雄市黨部40多年來，所有縣市長選舉，他完全不計派系、出錢出力，「怎麼還說我藍皮綠骨，開玩笑」，他更強調，前總統馬英九在回憶錄寫得很清楚，「王金平不是藍皮綠骨」。

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