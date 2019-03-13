國民黨議員為房屋稅宣戰 黃偉哲：澄清事實也是市府義務

2019-03-13 19:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會國民黨團今天（13日）召開記者會，針對昨天「房衫軍」抗議房屋稅行動，指控台南市長黃偉哲酸言酸語說「裝睡的人叫不醒，硬拗的人講不聽」，表達強烈不滿，更向他公開宣戰。對此，黃偉哲回應說，府會和諧一直都是市府的一貫態度，但澄清事實端正視聽，以昭市民公信與清楚判斷同樣是市府責無旁貸的義務。

據了解，另有網友在Youtube頻道PO一段「房衫軍」抗議影片，畫面中在野黨議員於抗議行動結束後，向群眾喊話呼籲房屋稅是重點，也有議員說「請大家支持一下，國民黨的英雄」「打電話幫謝龍介拉選票」 「我們一定要將選票投給謝龍介」，公開影片讓社會公評。

黃偉哲重申，市府朝向輕稅的初衷不變，財稅局於今年1月17至2月26日多次向財政部發函詢問，是否可就107年7月1日至108年6月30日的適用標準單價再行重新評定，財政部亦於3月5日函覆，明確表示房屋稅標準價格每3年依法重新評定，礙無法條依據可於3年未滿內重行評定，至於退稅，亦不符合稅捐稽徵法的要件。

黃偉哲強調，市長不是萬能，但違法是萬萬不能，81％的標準是3年前的不動產評議委員會決議，絕非文字遊戲，按財政部的函覆，市府僅能依法行事，即將於3月19日召開委員會會議，在他任期內第1次決定房屋稅，也就是未來3年才是由他決定，會朝向減輕人民稅賦方向進行，在市府代表、議會代表和專家們共同研議下，樂觀期待有符合民意的結果。

黃偉哲說，無論是凍漲、地段率或標準單價等項目，都會列為不動產評價委員會議的討論項目，相信無論是市府或議會，市府團隊至議員們，大家都是為了全體市民謀福址，希望大家能秉持著理性態度，務實做事的信念維護市民的權益。

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