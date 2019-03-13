趕大限前標售土地建物 國民黨成立「不動產處分專案小組」

2019-03-13 18:12

〔記者施曉光／台北報導〕配合「政黨法」規定政黨不得持有辦公室以外的宿舍及土地，應於今年12月4日落日條款到期前完成處置，國民黨向不當黨產處理委員會申報172筆土地、建物，經同意可出售43筆，國民黨中常會今天決議成立「不動產處分專案小組」，將陸續辦理徵選估價公司、審核建議拍賣底價以及開標程序的督導，未來拍賣價金扣除估價、拍賣等作業費用後，全數將匯入國民黨永豐銀行帳戶，做為大量解僱離退黨工及優存、月退人員給付費用。

國民黨行管會主委邱大展指出，未來這些土地、建物原則上都會採取公開標售方式，但若時間來不急拍賣，也不排除直接讓售；至於預期總售價金有多少，他說，尚待有公信的估價單位評估，目前沒有具體數字。

媒體詢問，不當黨產處理委員會仍未同意出售的其他129筆土地與建物，無法在期限前處理怎麼辦？邱大展說，「那要去問黨產會，不是我們不賣，而是黨產會不讓我們賣。」

對於黨產會質疑國民黨拖延出售事宜，邱大展回嗆，「我只要有處分就好，還管我們何時處分完？」他還說，國民黨這兩年都在忙著打官司，那有那麼多時間處理事情。

國民黨「不動產處分專案小組」成員總共有7人，由副秘書長杜建德擔任召集人，其他成員還包括邱大展及部分黨務幹部、中常委、委任律師。

國民黨經不當黨產處理委員會許可出售的43筆土地及不動產清單，地點分別位於台中市北屯區、北區、豐原區以及彰化縣彰化市、台東縣卑南鄉等地。

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