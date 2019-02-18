獨家》拒中投、欣裕台收歸國有 國民黨與黨產會協商不歡而散

2019-02-18 09:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會上週五同意國民黨處分名下5.6億多元不動產，做為支付大量解雇黨工資遣費及退休金的剩餘款項。據透露，早在國民黨今年1月向黨產會申請出售黨產前，雙方已於去年底展開多次協商，國民黨拒讓「金雞母」中投、欣裕台收歸國有，不願接受黨產會所提三大條件，雙方最後協商不歡而散。

據了解，國民黨中央透過立法院國民黨團牽線，自去年12月至今年1月期間，與黨產會進行多次協商，第一次由黨產會主委林峯正赴立法院，與國民黨行管會、藍委等人洽談，其餘另由國民黨派主管至黨產會協商，協商次數高達5、6次。

「協商中投、欣裕台收歸國有！」黨產會委員指出，日前協商有向國民黨建議，就讓中投、欣裕台2間公司不當黨產收歸國有，黨工退休金問題可採配套解決，結果國民黨不願意，稱要自行成立基金會做公益。

委員質疑，目前台灣這麼多基金會，真的每一間都有做公益嗎？不曉得國民黨協商是要護黨工，還是要護黨產，不僅拒絕中投、欣裕台收歸國有，連按「政黨法」規定，政黨不得經營營利事業都辦不到。

黨產會發言人施錦芳提及，確有與國民黨進行多次協商，黨產會有提3個條件，第一是中投、欣裕台收歸國有；第二為在中投、欣裕台收歸國有前提下，黨產會願許可20幾億元的中投股利，讓國民黨處理積欠黨工退休金的問題。

第三條件則依「政黨法」規定，同意讓國民黨保留必要辦公廳舍，其餘依法不能留的財產則歸還給國家，結果行管會回去向高層報告，國民黨中央不接受。

施錦芳也指出，黨產會成立之初便承諾，若國民黨要處理黨工退休金，可申請出售不動產，黨產會將優先考量，過去2年多國民黨從未來申請，這次協商破局才首度來申請。

據悉，國民黨目前現有不動產價值22億元，黨產會上週五委員會議已先同意，國民黨名下公告現值1.6億元之43筆不動產，可以最優先出售，用以處理黨所積欠的黨工退休金。

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