國民黨團率「房衫軍」抗議 黃偉哲：硬抝的人講不聽

2019-03-12 16:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會國民黨團議員今天（12日）率領「房衫軍」到市府抗議房屋稅，台南市長黃偉哲回應說，尊重每個人表達意見的自由，但是事實上也必須要循一定程度的法治，今天有人破壞市府的公務，妨害一般民眾洽公機會，令人遺憾，也讓人懷疑有選舉動機。

黃偉哲並表示，對於自己的選舉承諾，絕對要負起責任，明明很清楚選舉承諾就是在合法範圍內，能夠達成凍漲的結果，在合法範圍內，就是說3年決定1次房屋稅，所以在任期內的第1次要決定房屋稅，是今年所召開的房屋稅的會議，「也就是未來3年是由我決定，過去3年到今年6月30日這1期的房屋稅，不是由我決定。」

黃偉哲說，財政部的公文已很清楚說明，在第1次議會開臨時會，跟第2次議會開臨時會，市府都有發公函給財政部，財政部每次回文都是同樣答案，也就是說，在3年中間不能召開臨時不動產評價委員會，若中央規定是可以開，市政府絕對沒有第二句話，已經很清楚跟議會及議員說明，可是卻有少數執意要抗爭，正所謂裝睡的人叫不醒，硬拗的人講不聽。

黃偉哲說，這個叫不醒、講不聽的人，其實不是因為他們看不懂中文，是因為他們藉事端抗議動作，混淆市民視聽，更令人合理懷疑，其中有選舉的動機，為即將來臨的立委選舉，藉勢聚眾抗議，這部份不可取。

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