林右昌：基隆補助老人做假牙 台裔眾議員牛毓琳讚佩

2019-03-11 15:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌率領的訪問團，除了發表演說與參觀紐約水岸再生，在美國時間10日午間，林右昌與首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）進行閉門餐會，由於林右昌與牛毓琳兩人參政經驗相類似，兩人分享彼此參政經驗，兩人也期許彼此能夠堅持從政理念。

35歲的牛毓琳在台灣桃園出生，幼年隨父母移民美國，她於2016年取代因弊案落馬的前議長蕭華（Sheldon Silver），在曼哈頓下東城（Lower East Side）、華埠（Chinatown）的紐約州眾議會第65選區勝出，成為首位出自曼哈頓的台裔紐約州眾議員，更是首位最年輕當選的亞裔眾議員。

在友人安排下，林右昌利用午間空檔與牛毓琳餐敘，兩人都是年輕參政，而且都來自台灣，因此一聊起來相談甚歡。

牛毓琳在亞裔人口只占10％、議員席次卻遠低於1％的紐約州當選，她年紀雖輕，確有豐厚的政治資歷，大學時就在華盛頓州議會實習，參與醫療政策制訂，協助高齡者更容易取得所需的醫療資源。

畢業後她隨即擔任韓裔的紐約州40選區州眾議員金兌錫（Ron Kim）的幕僚長，更繼金兌錫之後，成為有史以來第二位亞裔眾議員；牛毓琳這次參選，吸引了超過200位學生當義工為她助選，其中絕大多數是亞裔。

而48歲的林右昌深受民進黨的栽培，曾跟隨過林義雄、游錫堃、陳水扁、蘇貞昌、蔡英文等多位黨主席，在不同領導人風格下，擁有豐富府、院、黨經驗。

在長期政治版圖藍大於綠的基隆市，林右昌創下首位民進黨籍市長獲得連任的紀錄，2人對於參選、競選過程的話題上頗有共鳴。

另外，關注醫療政策的牛毓琳也特別關切社福議題，對於基隆市補助老人做全口假牙的福利政策，她表示驚訝且讚佩。

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