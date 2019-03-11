黃國昌批師大說謊稱助選是個人行為 教長允1週內懲處

2019-03-11 13:33

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學被爆動員學生去幫校友王金平助選，立委黃國昌今天到立法院教育委員會質詢，他痛批台師大以不具名的方法，私下向媒體放話稱，學生去參加是個人行為，台師大明顯在說謊，他要求教育部限時提出責任追究和懲處結果。教育部長潘文忠答詢時表示，台師大需要嚴守行政中立法，允諾一週內提出懲處結果。

黃國昌質詢教育部長潘文忠，「第一時間師大不具名者向媒體說是學生的個人行為」是事實嗎？部長潘文忠未直接回答，黃得不到答案，忍不住批評「問題很單純，教長回答怎麼要繞來繞去？」接著黃國昌又追問被動員的學生有多少人？潘文忠亦不清楚。

教育部高教司長朱俊彰說明，前幾天他向台師大校長吳正己了解狀況，校長知情，但以為學生是去做校友總會的服務，不知道會被叫上台，參與學生的人數，還未掌握。

黃國昌表示，他在師大官網迄質詢前還看不到校方的公開聲明，卻有不具名者私下對媒體放話，教育部在第一時間就已向師大高層了解和私下溝通，有必要對社會說明。

潘文忠表示，台師大作為國立大學，必須遵守行政中立法，教育部會在一週內完成責任的追究及相關懲處結果。

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