余天重砲批對手：太太都顧不好還能顧好民眾嗎？

2019-03-10 22:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕立委補選最後假日，民進黨今天晚上為新北市三重選區立委補選候選人余天舉辦大型造勢晚會，大咖接力助講力挺，余天壓軸上場，先是打出溫情牌，呼籲綠營支持者團結，別讓民進黨斷氣，接著話鋒一轉，左批鄭世維選舉公報印上韓、侯，是個投機份子；右批鄭世維顧不好妻子，奢談照顧民眾，火力全開催票。

余天說，賴清德曾說民進黨只剩一口氣，呼籲綠營支持者團結起來支持民進黨，別讓民進黨「斷氣」。

余天接著批評對手毀諾，表示選舉初期，和鄭世維約好要乾淨的選舉，未料對手重翻過去妻子李亞萍在他選立委前昏倒的往事，他表示，至少他和太太結縭五十載，但對手離婚又再娶，余天反問「太太都顧不好的人，能顧好民眾嗎？」

余天更再次批評對手鄭世維的選舉公報風波，表示鄭世維在公報印上高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜，雖然合法，但是就是投機份子的行為，無法替民眾發聲。

余天更說，相信民眾只要拿出熱情，韓流自動會退散。

卓榮泰致詞時談及台南綠營支持者分裂，呼籲「過去的恩怨，不要計較」，應團結站在一起，更說看到蔡英文總統和扁媽握手，相信黨內可以團結，但萬一17日國民黨勝利，世界會看到台灣選出親中的路線，因此十七日的歷史在民眾手上，萬一失敗，民進黨恐怕再也站不起來。

林昶佐也和民進黨發言人李晏榕一同上台，象徵「跨越黨派」，林昶佐說，不管什麼政黨，都要團結在一起，對抗國民黨、共產黨，這是所有年輕一代的信念。

行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、文化部長鄭麗君、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、立法委員蕭美琴，以及時代力量立委林昶佐等大咖今晚接力助講，力挺余天。

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