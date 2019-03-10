狂播韓國瑜新聞被民眾投訴？ 媒體回覆：「知」的權利

2019-03-10 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，不少選前允諾的政策不斷跳票，也有網友發現，有特定媒體在選前選後24小時幾乎都在播送韓國瑜的新聞。臉書粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」轉貼文章表示，這家媒體被民眾申訴抱怨幾乎只播放韓國瑜的新聞，但該媒體回應，要提供民眾「知的權利」之社會責任。

有網友在PTT發文表示，在網路搜尋後發現，1月初「連續7天內，有146則友善韓國瑜的正面新聞，平均1天產出20.85則」；另有民眾不滿去申訴表示，「韓國瑜在市長選舉中取得勝利，但新聞媒體一再報導其家人，其內容可以說是完全沒有用處。身為高中生我們在公民課上都知道新聞媒體這樣娛樂化，而不報導真正需要傳達給觀眾的容易造成總『白癡化』，請NCC未來能能夠嚴格督促媒體，並限制低端媒體的播出」。

另有民眾申訴，「新聞媒體應保持公正中立之立場，不是不停播放國內的政治新聞，播報國內政治新聞適量就夠了，而不是不斷的播放韓國瑜先生的新聞，不然就請該電視台改名叫韓國瑜新聞台算了！如此疲勞轟炸的播報，是當觀眾眼睛都瞎了是嗎？！」

對此，該媒體回應，「新任高雄市長，其如何重新打造高雄經濟，共創高雄市奇績，實為許多民眾所留意，也因此引發許多新聞話題之討論，再者，對大多之閱聽大眾而言，其係屬新興之政治人物，不論從政治、社會、經濟等角度，其背景、資訊、活動行程，皆已引起大多數民眾之興趣，本公司是植基於媒體應提供民眾『知的權利』之社會責任」。

許多網友見狀則感嘆，「沒甚麼好意外的啊 npc回答」、「佩服願意看韓天檢舉的人」、「韓導乾脆請中天當他們的發言人好了，韓導到底是多偉大還要」、「認真的罐頭回覆」、「不就中國共產黨造神的手法 噁心統媒」。

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