批民進黨打悲情牌 韓國瑜：大家看膩了

2019-03-10 18:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜認為，民進黨一到選舉就打悲情牌、恐中牌，這都是變不出新把戲 選舉到了就是恐懼牌又開始沒有必要，大家都看膩了。

美國太空總署（NASA）退役的華裔太空人焦立中博士，今天下午首度在台公開演講，與高雄青年學子暢談太空夢，韓國瑜也抽空現身，與焦立中簡單對談。

韓國瑜會後接受媒體聯訪，媒體詢問他說，民進黨最近打悲情牌恐中牌，連賴清德都說民進黨剩下最後一口氣？

韓國瑜回答說，台灣人民愈來愈聰明，政黨獲得所有權力時，沒有辦法替人民過好日子、沒有辦法替人民賺錢、沒有辦法培育下一代，都會被淘汰的。

他強調，去年已經開始改變了，選舉再去打悲情牌、恐懼牌、賣台牌都沒有用的，民進黨是執政黨，資源這麼多，一定要趕快想怎麼樣幫老百姓把事情做好。

韓國瑜表示，當人民把票投給民進黨時，抱著多大期待，希望把國家做好、人民生活過好，結果現在這兩個都是失望的，應該從這裡去解決，而不是選舉到了打悲情牌，「民主聖地地不能輸、台灣人民出頭天等，這沒有意義，大家已經看膩了！」

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