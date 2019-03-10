「公器私用」成家常便飯？ 中市公所貼盧秀燕輔選新聞

2019-03-10 15:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕「公器私用」成家常便飯？台中市政府官方社群帳號遭爆為市長盧秀燕私人LINE帳號打廣告後，又發生區公所粉絲專頁張貼盧秀燕為國民黨候選人輔選新聞。網友質疑違反《公務人員行政中立法》，也大酸「用台中的行政資源幫台南輔選？這個沒有違法嗎」、「選前一個樣、選上又一個樣、你耐我何？」

臉書粉絲專頁「網路謠言終結者」的管理者轉貼大雅區及后里區公所粉絲專頁所張貼的新聞，表示「去年選前區公所宣傳市政政績，被盧秀燕說公器私用。昨天幫謝龍介輔選，結果台中的后里區公所粉絲團和臺中市大雅區公所貼出盧秀燕輔選謝龍介新聞。」

經查包括潭子、北屯、西屯、南屯、太平、大肚區公所臉書皆轉貼分享，其中西屯區公所疑察覺輔選新聞不妥，已撤下該則訊息。市府及區公所粉絲專頁主要功能為轉貼市政公告或與民生相關訊息，官方成立的臉書專頁卻出現了輔選訊息，讓不少網友質疑是否「公器私用」，有違反行政中立之嫌。

依據《公務人員行政中立法》規定，公務人員不得為支持或反定特定政黨、其他政治團體或公職候選人，動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。

各區公所臉書轉貼的新聞名為「行銷茂谷柑」，但新聞標題與內文卻是特定政黨輔選新聞，引發鄉民大酸「選前才嗆別人，原來根本就是自己想要濫用，羨慕還嫉妒啊」、「上任四個月現在就醜態百出，真是吃相難看」、「才上任多久就這麼搞，台中還要再忍受這種人四年？」

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