蘇揆拚治安再撂重話 盧秀燕：應先肯定警察辛苦

2019-03-08 13:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院長蘇貞昌展現掃蕩聚眾鬧事的決心，台中市長盧秀燕對此受訪指出，若聚眾鬧事就要換警察局長，如此稍微打擊到警察士氣，應該先肯定警察非常辛苦，並解決警力吃緊的現況，她特別感謝中市警方近日不眠不休，強力取締與掃蕩。

針對蘇院長說「我講的話，夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，請不要低估我的決心與政府的能力」的發言，盧秀燕表示，肯定蘇院長重視聚眾鬧事事件，但也稍微打擊到警察士氣，他認為警察同仁非常辛苦，應該要給予肯定。

她又說，聽到「基層同仁說，如此只要派一些人聚眾鬧事，這樣局長就倒楣了。」因此，希望多肯定警察的辛勞，解決目前警力吃緊的狀況，特別是這段時間，警方不眠不休的在維護治安，應該要對警察局長、基層員警多鼓勵。

盧秀燕表示，感謝副市長陳子敬與警察同仁，近日不眠不休，強力取締與掃蕩。而她要提醒部分業者，如果有人踩到紅線，市府也不會手軟，若是商家無法配合市政府維護社區治安、消費者安全的話，就繼續休息好了。

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