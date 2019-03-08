台中市府藉機宣傳盧秀燕LINE帳號 網轟：公器私用！

2019-03-08 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府的官方LINE帳號，在今（8日）祝福市民姊妹婦女節快樂時，同時附上了市長盧秀燕的官方LINE帳號，這樣的做法被網友發現後，也在網路上引起爭議。

有網友在PTT貼出圖片，只見圖中台中市政府官方LINE帳號發出的訊息表示「今天是3/8~盧市長祝福所有姊姊妹妹們，婦女節快樂！」而下一句則是「一同關心市政，燕子市長LINE在這！」並同時附上盧秀燕官方LINE帳號。

對此，發文的原PO網友不滿指出，「盧秀燕居然拿台中市政府的官方LINE來宣傳自己的LINE！？選前嗆人家有龐大行政資源，結果選上了，發現原來是自己餓了四年啊」。原PO也指出，從來沒有看過台中市政府的LINE有在這樣宣傳個人帳號的，「這位媽媽市長也太狂了」。

這篇文章立刻引起了鄉民爭議，不少網友氣憤狂轟「公器私用！」「用公帑幫自己LINE打廣告 省錢發大財」、「盧秀燕吃像真的難看阿」、「公家機關的line行銷自己的line」、「選前嗆很大聲，選後自己亂搞一通」、「執政者宣傳政績很正常，但宣傳自己的line」？

不過也有網友認為「其實還好啦」、「市長用官方LINE很合理」、「人家就台中市長」、「其實還好啦，不用太激動」、「是沒有很正當，但也不會很不合理」。

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