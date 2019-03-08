蘇貞昌拼治安撂重話 盧秀燕說法急轉彎？

2019-03-08 23:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院長蘇貞昌展現掃蕩聚眾鬧事決心，台中市長盧秀燕7日表示「這是不錯的做法」，8日卻改口說「稍微打擊警察士氣」，外界質疑出爾反爾。市府回應，肯定蘇揆的態度並未改變，只是也聽到基層聲音「要局長下台太容易了」。

針對蘇院長今日說「我講的話，夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，請不要低估我的決心與政府的能力」，盧秀燕表示，肯定蘇院長重視聚眾鬧事事件，但也稍微打擊到警察士氣，她認為警察同仁非常辛苦，應該要給予肯定。

她又說，聽到「基層同仁說，如此只要派一些人聚眾鬧事，這樣局長就倒楣了，要讓局長下台太容易了。」因此，希望多肯定警察的辛勞，解決目前警力吃緊的狀況，特別是這段時間，警方不眠不休的在維護治安，應該要對警察局長、基層員警多鼓勵。

盧秀燕表示，感謝副市長陳子敬與警察同仁，近日不眠不休，強力取締與掃蕩；而她也要提醒業者，如果有人踩到紅線，市府也不會手軟，若是商家無法配合市府維護社區治安、消費者安全的話，就繼續休息好了。

盧市長上述說法，與她昨日「這是不錯的做法」發言迥異，外界質疑出爾反爾。但市府新聞局長吳皇昇說，針對蘇院長說法，盧市長給予肯定態度並未改變，蘇院長有注意到最近全國各地一些聚眾鬧事情況，想展現決心，她覺得蠻好的。只是她也聽到基層員警的聲音，發現蘇院長發言有稍微打擊到警察士氣，警察同仁非常辛苦，她希望要給予警察局長及警局同仁鼓勵，並希望中央解決各縣市警力吃緊的問題。

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