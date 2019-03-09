質詢激辯兩岸議題 網友笑讚：蘇貞昌一路壓著藍委打！

2019-03-09 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳超明昨天（8日）在立法院以兩岸議題質詢行政院長蘇貞昌，兩人在立院上就兩岸議題激烈交鋒；對此，有網友整理了兩人你來我往言詞交鋒的內容，笑讚「陳超明根本一路被蘇貞昌壓著打」。

網友指出，陳超明一開始放影片，想要凸顯戰爭的威脅與可怕，但是影片卻遲遲沒有辦法出現聲音。對此，蘇貞昌當下立刻妙回，「這就像是中國不希望台灣有聲音，中國就是只有他一個聲音，中國就是只能講統一，其他不能講」。

隨後陳超明引述南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）名言說，「想要與敵人和平共處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴」，比喻要與中國合作才能和平共處。蘇貞昌立刻回應，「環境再惡劣，我從不低頭哭泣、我從不動搖，我是我心靈的主人」，還強調「曼德拉說的」，令陳超明愣住問說，「啊兩個怎麼差別那麼大？」

接著陳超明想引述孫子兵法，結果卻忘詞，「啊，讓我看一下資料」，讓現場一度尷尬；隨後蘇貞昌又反問陳超明，你有沒有去中國說中華民國？而陳超明則回應，「我有講中華民國，私下講的！」讓蘇貞昌當場忍住翻白眼舉動，閉眼轉身表示，「喔，私底下，好好好…」。

對此，網友紛紛留言說，「陳超明整個質詢根本是一場鬧劇啊！」、「根本一路被蘇貞昌壓著打」、「根本是無敵院長」、「來一個打臉一個、來一雙打臉一雙...下一位換誰要上來」、「笑死我了...這樣還想洗臉院長...衝衝衝，真的實在有料」、「看蘇院長的答覆..好療癒」、「院長戰力爆表耶 帥炸」、「什麼叫自取其辱？這就叫自取其辱」。

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