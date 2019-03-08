藍委質詢蘇貞昌引名言被K.O 愣台上傻問：怎差別那麼大？

2019-03-08 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今（8日）面對國民黨立委陳超明質詢，針對總統參選人王金平昨引述南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）名言「想要與敵人和平共處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴」作為兩岸論述，蘇貞昌立刻以曼德拉另一名言回應，令陳超明當場傻問「啊兩個怎麼差別那麼大？」

蘇貞昌今赴立院進行施政總質詢，陳超明上台質詢時，引述曼德拉總統曾說「想要與敵人和平共處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴」比喻要與中國合作才能和平共處。蘇貞昌立刻引用曼德拉說，環境再惡劣，我從不低頭哭泣、我從不動搖，我是我心靈的主人，還強調「曼德拉說的」，令陳超明愣住問「啊兩個怎麼差別那麼大？」

事實上，曼德拉在自傳裡，以「敵人說」總結他的人生觀，「如果要和敵人和好，就要大家一起攜手努力，這樣仇敵便會變成你的伙伴…沒有人一出世便因為別人的膚色、背景、信仰而討厭另一個人。仇恨需要學習，如果仇恨是學習回來的，人們也可以學習去愛，因為愛比仇恨更接近人性的本質。」

至於蘇貞昌所引述的「心靈的統帥」，是曼德拉因政治罪名入獄時，讀到維多利亞時期英國詩人威廉亨利（Willaim Ernest Henley, 1849-1903）所著的詩集《我不會倒下》（Invictus）。威廉亨利患有肺結核症，終其一生都在對抗病魔，26歲時於病榻上寫下「即使環境險惡危急，我不會退縮或哭嚎…我是我命運的主宰，我是我靈魂的統帥。」以述其不屈不撓的心志，鼓舞曼德拉熬過27年牢獄生涯，也成為曼德拉的座右銘之一。

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