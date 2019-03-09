對手選舉公報放韓國瑜、侯友宜 余天一句話回應

2019-03-09 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重區立委遺缺即將在16日補選，最近開始發選舉公報，沒想到國民黨立委候選人鄭世維竟在選舉公報上放高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜的肖像，甚至比候選人頭像還大，對此，民進黨立委候選人余天疑惑表示，「不曉得是侯友宜在選還是韓國瑜在選啊？」

三重區有鄰長向本報投訴，最近開始發選舉公報，陸續有許多民眾來反映，質疑新北市長侯友宜和高雄市長韓國瑜的照片，為什麼可以出現在選舉公報上，禿子和漢子的頭像甚至比候選人還大，實在太誇張了！還有人乍看以為有5個候選人，痛批根本是來亂的！

對此，今天（9日）蘇貞昌陪同余天掃街拜票，提到此事時，他表示，「選舉是選候選人本身，余天不但經驗老到，且熱心積極」；而余天則說，「這個我就搞不清楚，不曉得是侯友宜在選還是韓國瑜在選啊？也不知道啊，他這個是正式的喔，這也不知道他到底有沒有問過韓國瑜啊？」

對於外界質疑選舉公報放韓、侯照片，鄭世維今天說，黨內的政治明星甚至有名的縣市長，大家是要團隊作戰，這是黨內的公共財，怎麼會是過度消費？新北市選委會總幹事黃堯章則說，選舉公報的內容全交由候選人決定，所以鄭世維作法固然聳動，但未違法。

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