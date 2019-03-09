誰會出奧步 余天、鄭世維互嗆

2019-03-09

〔記者周湘芸／新北報導〕昨天三八婦女節，新北市第三選區（三重）立委補選，民進黨候選人余天舉辦義剪活動，為在地婆婆媽媽提供美甲、剪髮和按摩服務。談到國民黨候選人鄭世維近日說「民進黨撒下資源，很可能會出奧步」，余天回嗆「我才怕他們出奧步咧，我又老又窮怎麼可能出奧步。」

鄭世維昨天則到三重福安宮、捷興宮和義天宮發送包子，對於余天近日在廣播節目表示落選就要「退出政壇」，鄭世維回說，舉頭三尺有神明，政治人物不要亂發誓，說到就要做到，「像蘇貞昌院長在保生大帝前發誓不會選第三次，謝長廷敗選也到日本當代表。」

鄭世維並透露，目前高雄市長韓國瑜已經表態選前之夜會來，他的女兒韓冰也在積極聯繫中，來的時間確定後會公布。

余天昨提到補選戰況白熱化時指出，「上週蔡總統忽然到競選總部」，當時蔡不僅詢問立委補選有沒有困難，也答應提供更多的協助，三天後就派人來支援，選前之夜也會來站台。

對於鄭世維近日在國民黨團結大會指「民進黨撒下資源，很可能會出奧步，要民眾幫忙抓鬼」；余天表示，他不只一次跟鄭說，「選舉是一時的，朋友是永遠的」，將來不管誰勝選，他都會協助民眾解決問題，「我才怕他們出奧步咧，我又老又窮怎麼可能出奧步。」

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