被罵到家人 余天動怒「我至今沒離過婚！」

2019-03-09 10:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕三重區立委補選進入最後關頭，民進黨提名的余天今天聽到對手擔心他最後階段出奧步，動怒表示鄭世維才在出奧步，「批評我就算了，但還批評我老婆、我家人，至少我結婚至今沒離過婚，不像對手對婚姻不忠實」。

余天今天由交通部長林佳龍陪同到重新橋下跳蚤市場拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎，余天受訪時表示，他選前就告訴鄭世維，相約可不可以光明正大的選，不要互相攻訐，但是對手一直在批評他，令他忍無可忍，只好反擊。

余天也被問到，「民進黨是不是選到只剩最後一口氣」，余天否認，他說參選至今，在三重遇到的選民都很熱情，但余天也認為，如果三重選輸了，恐怕會對總統蔡英文2020連任之路雪上加霜，他向支持者喊話「民進黨已經有在反省」，希望大家再給民進黨一個機會。

林佳龍說，民進黨目前的處境確實艱難，去年選舉民眾想給民進黨教訓，「」我就是被教訓到（意指台中市長落選）」，但是他希望大家教訓民進黨「不要教訓到半死不活，教訓一下就好」，民進黨是一路陪著台灣走來的民主政黨，再給民進黨一次機會。

林佳龍指出，余天有情有義，一直在為演藝界、為基層民眾發聲，支持者不分黨派，他很擔心選情冷影響到余天的勝敗，不要像他選完網路聲量才增高、人氣變旺，「但是已經來不及了」。

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