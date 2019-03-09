韓國瑜「瑪麗亞怎能當老師」 菲律賓駐台代表抗議被歧視

2019-03-09 14:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前將菲律賓人才比喻為「瑪麗亞」，引發外界批評失言。菲律賓駐台代表班納友7日致函高雄市長韓國瑜。班納友說，他們注意到韓市長關於瑪麗亞的發言，菲律賓駐台辦事處對此感到深深的遺憾。

班納友在信中表示，菲律賓是全世界第四大使用英語的國家，有超過92%的人口把英文當作第二外語；菲律賓駐台辦事處認為，當高雄市長韓國瑜以「瑪麗亞」稱呼菲國人民時，是一個對外國移工帶有歧視意味的用語。

班納友說，菲國在海外工作的人民不僅提供在菲律賓的家人日常生活所需，也有助他們所在的國家提高生活品質；菲國駐台辦事處有義務保護菲國在台人民的尊嚴與貢獻。

班納友表示，在菲國駐台辦事處持續與高雄市政府發展雙邊關係時，期待韓市長對此事能有進一步的想法。

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