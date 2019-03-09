師大遭控動員助選王金平 學生會再爆：用500元禮券補償公假

2019-03-09 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平前日正式宣布參選，如今卻爆出有大學利用行政資源替王助聲勢。台灣師範大學學生會指控，校方出動人力在當日替王金平造勢助陣，且在風波爆發後，還發放500元禮券作為回饋。學生會強調，無意揪出個別與會者，但動用行政資源協助政治活動已踩及紅線，呼籲校方勇於認錯、公開道歉。

師大學生會臉書專頁前日晚間發文，指王金平造勢場合教職員雲集，甚至出動親善大使、體操隊炒熱氣氛，還有同學稱到場後才知道是政治活動。學生會強調，王金平雖為師大校友，但校方不應使用行政資源替個別候選人服務，要求校方徹查當日出席教職員、學生是否依規定辦理請假，且應不得用公假或公出。師大校方對此回應，與會教職員皆用特休，純屬個人行為。

師大學生會再於今日深夜發文，抨擊校方公園說謊，因為學生會接獲檢舉，在風波爆發後，校方集合出席王金平活動的所有親善大使，要求他們先別請公假，若已完成請假則辦理銷假，並現場給予每人500元SOGO禮券作為回饋。

師大學生會另指控校方招募去年參加「孔子行腳」（台師大偏鄉課輔活動）的學生，不但明指是為王金平站台，還說會提供車馬費，「此行為明顯以職務之便，為特定候選人招募人力。」

學生會強調，本聲明既非針對特定政黨或候選人，也非要揪出當日參與的教職員和同學，而是本著學生會的職責，監督學校的不當作為。學生會說，在現代社會中，政治與生活息息相關，自然有灰色地帶，加上本次主角是校友出身，但校方的行為明顯踩及紅線，呼籲應勇於面對錯誤、公開道歉。

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