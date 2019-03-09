教師法修法 管碧玲：只對「加速淘汰不適任教師」有共識

2019-03-09 13:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「教師法」修法引發社會及教師、家長團體激辯，行政院會3月7日通過修正草案，調整不能勝任教師處理機制，包括教評會新增外部專家學者等，但全國教師工會總聯合會、全國教育產業總工會都發表聲明反對。立法院民進黨團幹事長管碧玲表示，針對「教師法」之修正，修法草案只會處理「加速淘汰不適任教師」單一議題，不會涉及其他面向。

管碧玲委員指出，針對「教師法」之修正，修法僅針對「加速淘汰不適任教師」此一議題進行修法，因為有關教團關心的四個議題，黨團委員只有在不適任教師的處理有高度共識。因為針對不適任教師的處理，對於防範狼師、虐童，在校園內全力保護學生，強化淘汰不適任教師效率與機制之修法工作，確有其急迫性。

管碧玲也說，不會讓其餘部分的分歧拖延到「加速淘汰不適任教師」此一修法進程，故於立法策略及技術上，僅會針對「加速淘汰不適任教師」此一議題抽出進行修法，不會讓其餘部分的分歧拖延時間，也請教師、相關團體及社會大眾一起關心本議題之修法。

同時，管碧玲表示，也會儘速完成「防狼師、虐童」這項「加速淘汰不適任教師」單一議題之修法工作，保護學生及校園。

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