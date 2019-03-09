訪美層級被指「降級」 柯文哲：國與國外交哪是在大廳見

2019-03-09 10:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲本月16日至24日訪美，最受關注的華府行只參訪國會大廈、到傳統基金會演講，與桃園市長鄭文燦訪美能拜會白宮國安會、國務院等規格不同，外界解讀柯會晤美方層級被「降低」。對此，柯文哲今早受訪時態度淡然，表示這也沒什麼，降格、升格何必想那麼多，但話鋒一轉，柯說，國與國之間真正外交，哪裡是在大廳見。

柯文哲今早參加首長領航共識營前接受媒體訪問，媒體提到訪美的層級被「降格」，柯文哲一派自在地說，「本來的格在哪裡我也不曉得」，這也沒什麼，人活在世界上take it easy，什麼降格、升格何必想那麼多。

柯還反問記者，「不然那條標準線在哪裡？」，記者回答是跟鄭文燦相比，柯反問，「問題是你要比什麼？」記者再問比見的人、鄭進得了白宮，柯欲言又止僅說，唉唷、算了；記者再問柯是否有意參選總統，所以身分敏感，低調（指行程降級）一點呢？柯此時表示，國與國之間真正的外交，哪裡是在大廳見，「CIA（美國中情局）要找你，哪裡是在大廳見」。

柯文哲強調，該做的事情做、做好事情就好，他很討厭每天在文字上計較，對整個國家的前途沒有好處。記者問外交部此次是否幫忙，柯說：「有啊！在華盛頓是美國部門，所以還是請美國在台協會（AIT）處理，可是到波士頓、亞特蘭大，要住哪、轎車、翻譯等，還是當地駐處領事館的幫忙」，「不然我怎麼知道去紐約的哪個旅館、哪家餐廳吃飯」。

有記者提問此次訪美是否有想好兩岸論述，柯文哲四兩撥千金回說，「題目我都知道，可是答案我都還沒有想出來」，考試常是這樣，人家不問你也不知道，真的問了也要想老半天要怎麼回答。

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