柯P訪美行程降級北市府稱由駐處安排 外交部跳出來打臉！

2019-03-08 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲即將於下週出訪美國，並於今天公布訪美9天的行程表，被發現柯文哲的行程安排比起桃園市長鄭文燦，規格明顯低很多，而北市府發言人劉奕霆回應指出所有行程安排都是由外交部駐美代表處安排。對此，外交部表示，柯市長訪美的行程安排，據悉是透過AIT（美國在台協會）安排，並非駐處，打臉柯市府。

綜合媒體報導，上月才出訪以色列的柯文哲，本月16日又將訪美9天，北市府今中午也公布市長的行程安排，發現原先計畫讓柯文哲19日參訪美國國務院和國防部的安排被取消，改成僅參訪國會大廈、史密森學會和林肯紀念堂，晚上則接受駐美代表處宴請。

對於行程被更改一事，外界都十分好奇，對比桃園市長鄭文璨的訪美行程，規格明顯較低，不少人認為柯文哲行程被「降級」！北市府發言人劉奕霆則表示所有行程皆由駐處安排，北市府方面也十分尊重駐處安排。對此，外交部今天下午澄清柯文哲訪美行程非駐處安排，拜會美國行政部門的相關行程都是北市府自行洽請美國在台協會（AIT）協助安排。

外交部也表示十分樂見我地方政府首長與美國行政部門進行交流，此次柯市長率團訪美，對於增進台美人民交流有正面意義，允諾柯市府會持續提供必要的行政協助，但對於行程安排的相關情形，外交部方面不便多作評論，應由北市府出面說明清楚。

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