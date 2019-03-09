柯P訪美行程疑被「降級」

2019-03-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲預計本月十六日至廿四日出訪美國，九天的行程安排昨曝光，除了拜會學者、保守派智庫「傳統基金會」，並發表兩場英文演說；最受到關注的「華府行」，柯僅參訪國會大廈、林肯紀念堂等。與桃園市長鄭文燦近日訪美時，拜會白宮國安會、國務院及國防部官員相較，柯會晤的層級顯然不如鄭。

外界解讀柯的會晤層級被「降級」，北市府發言人劉奕霆回應表示，行程是暫定版本，有很多地方待確認。本次行程是透過駐美代表處安排，北市府尊重駐處的安排，沒有什麼層級不夠的情形。

根據北市府昨公布的行程，柯預定美東時間十六日晚間抵達紐約，十七日與學者黎安友進行早餐會，隨後參觀九一一國家紀念博物館，中午和台裔美籍政要餐敘，下午參訪紐約當代藝術博物館，再與台灣留學生座談，晚間與僑界聚餐。十八日上午拜會台北駐紐約辦事處，進行簡短演講，並拜訪紐約市政機構，隨後乘車前往華盛頓。

至於「華府行」，柯在十九日參訪國會大廈、水岸碼頭更新改造計畫、史密森學會、林肯紀念堂等，晚間駐美代表處在雙橡園舉辦歡迎晚宴，廿日在傳統基金會進行全英文公開演講。先前傳出的拜會國務院、國防部等行程則未見，也沒有拜會白宮官員。

廿日柯將前往亞特蘭大，參加台北亞特蘭大締結姊妹市四十周年慶祝酒會；廿一日出席波士頓產業論壇，發表第二場英文演說，下午訪新創公司並座談，預計廿四日上午返抵國門。

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