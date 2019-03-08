藍委提「自由經濟特區特別條例草案」 侯友宜表態支持

2019-03-08 23:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨籍立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆提出「自由經濟特區特別條例草案」，盼逐步推動台灣邁向自由經濟島，融入世界經濟貿易體系，新北市長侯友宜今天表示認同，他指出，「自由經濟特區特別條例草案」有助於台灣在國際舞台走出一條路。

侯友宜今晚參加碧潭水舞啟用典禮時，被問到對「自由經濟特區特別條例草案」的看法，他說，希望在經濟層面仍夠招商引資，帶動台灣好日子，盼條例能帶給台灣經濟蓬勃發展。他認為，任何人都應該支持自由經濟的發展，不但期待大家可以關注條例修訂，更關心要為台灣找出經濟的活路。

立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆為實現「貨出得去、人進得來」政策願景，提出「自由經濟特區特別條例草案」，盼逐步推動台灣邁向自由經濟島，融入世界經濟貿易體系。曾銘宗說，草案已經由27位立委連署完成，近期會送程序委員會、經濟委員會，將要求盡快進行相關審查，並呼籲行政院長蘇貞昌及各部會首長配合執行，拋開政治考慮，一同為台灣經濟找新出路。

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