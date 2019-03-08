謝龍介：「脫起來圍」 陳筱諭批語言霸凌歧視女性要求道歉

2019-03-08 18:40

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆文旦大戰再開打，台南市第二選區立委補選國民黨候選人謝龍介今找通路商來買麻豆文旦，但日前反擊無黨籍候選人陳筱諭下戰帖，質疑陳筱諭時脫口說出「妳把麻豆當成妳的，不就要脫起來圍？圍起來攏妳的」，這下踢到鐵板，今天是婦女節，陳筱諭下午和女性支持者批評謝龍介失言老毛病又犯，「脫起來圍」是歧視女性的語言霸凌，要謝龍介向麻豆女性道歉。

謝龍介日前回應陳筱諭下戰帖邀請辯論麻豆文旦行銷時，在電視談話性節目上以台語說他和麻豆柚農交陪，回擊陳筱諭說「好像妳把麻豆當成妳的，不就要脫起來圍？圍起來攏妳的。」

陳筱諭和10多位女性支持者下午站出來，要謝龍介「踹共」，陳筱諭氣憤的指謝龍介到底是要她「脫什麼來圍?」麻豆有很多女柚農，謝龍介如此羞辱女性的不堪字眼，應為自己失言向麻豆女性公開道歉。

民進黨候選人郭國文今也說要幫麻豆柚農外銷10萬台斤麻豆文旦，陳筱諭說，她從小就幫祖父賣文旦，許多親友也都賣麻豆文旦，麻豆文旦根本沒有滯銷問題，抨擊謝龍介和郭國文不要再「耍猴戲」炒新聞騙選票，兩人不要為了選舉才來幫忙賣文旦。

陳筱諭說，謝龍介簽約要賣麻豆文旦50個貨櫃，更是炒作選舉，簽約中未說明要何種價格向柚農買文旦，這是欺騙看不懂的人。

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