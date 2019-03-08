基隆228追思會 受難者家屬港邊丟花表哀悼

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天下午舉辦228追思紀念會，受難者家屬說，歷史可以原諒但不能遺忘，希望政府早日公布蔣介石為228事件的元凶，拆除各地蔣介石銅像；自由台灣黨主席蔡丁貴在228追思紀念會前，蔡丁貴與獨派人士到基隆火車站蔣介石銅像前繞場，蔡丁貴要求基隆市長林右昌早日將蔣介石銅像拆除。
基隆市各界今天下午在海洋廣場辦二二八追思活動，過去在藍營執政，基隆市政府在二二八當天，在中正公園上的二二八紀念碑辦追思活動，後來受難家屬認為，在與事件完全沒有關聯的地點設紀念碑、辦追思會，受難者無法安息，最近幾年改為選在3月8日鎮壓軍隊從基隆港上岸這天，在港邊舉辦追思活動，反映歷史真相。
基隆市長林右昌與歷史學者陳儀深、基隆市二二八受難者家屬周振才等多人到場參與；活動在教會的歌曲中揭開序幕，林右昌、受難者家屬與參加的貴賓一同默哀，才開始追思活動。
林右昌致詞說，去年在網路、電視上播出〈少了一個之後〉歷史劇，藉由演出，重現台鐵八堵車站二二八罹難者被屠殺事件；林右昌說，希望藉由這部戲劇演出，讓大家知道過去的歷史，讓悲劇不再發生。
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基隆市政府今天下午14時28分在基隆港海洋廣場，舉行228追思紀念會；圖為追思會後，參與的受難者家屬與貴賓，將花拋向基隆港，表達對受難者的追思。（記者俞肇福攝）
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自由台灣黨主席蔡丁貴率領志工到海洋廣場，在會場外，參與基隆市228追思紀念會，在受難者家屬獻花後，自由台灣黨志工們也向基隆港區的受難者致意。（記者俞肇福攝）
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主張台灣獨立建國的自由台灣黨，8日下午在黨主席蔡丁貴帶領獨派人士一行人，繞著基隆火車站前的蔣介石銅像，高喊台灣獨立建國萬歲、速速拆除蔣介石銅像。（記者俞肇福攝）
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