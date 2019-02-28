談228歷史真相 洪慈庸：盼社會和解、台灣持續向前！

2019-02-28 19:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院促轉會在228前夕公布第3波刑事有罪判決撤銷名單，總人數已達3831人。時代力量立委洪慈庸今（28）日在臉書PO文指出「在追求真相以外，開始了平反、追求正義的階段，我們要做的還有很多。走過這段路程，我們也才有真正的和解。」呼籲大家不忘記歷史真相，更要起身前行。

今天是228事件72週年，洪慈庸在臉書分享新聞支持加速轉型正義，她表示，「好不容易成立的促轉會，在歷經去年的風波與爭議之後，走出泥淖，為台灣社會的和解重整腳步，起身前行」。

「不僅促進社會的對話，也加強促轉會自身與社會之間的對話，讓人民更了解政府推動轉型正義的方向與階段性目標。」洪慈庸說，希望透過促轉會，讓當時遭受司法不法判決的當事人獲得平反，也讓大家更清楚歷史真相，共同追求社會和解。

洪慈庸強調，「白色恐怖劃在這片土地上的疤，永遠會隱隱作痛。我們或許可以忽視，但我們也可以選擇正視、與之共處，讓我們的歷史不再空白一塊。」她也喊話，盼台灣加油、持續向前行。

文章一貼出，就吸引破千網友按讚留言討論，包括「要暸解原因，加害過程不知道，怎麼往前看」、「還應公布兇手與幫兇名單，即使已經死亡」、「太多的受害者，太多破碎的家庭，然而真相從未還原，加害者仍然從未出來道歉。」、「補償犯罪被害人的立意良好，但那國家更應對加害人追（求）償。」

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