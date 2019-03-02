228雄中自衛隊歷史真相 許智傑促請柯文哲還原

2019-03-02 17:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕立委許智傑今表示，台北228紀念館與財團法人228事件基金會依據行政院「228事件研究報告」，將高雄中學寫成公開武裝反抗的行動總部，但雄中自衛隊副隊長陳仁悲近10年已多次出面指控內容有誤，雄中校友會顧問許智傑親自遞交陳情書給台北市長柯文哲，建請柯市長給予糾正，讓228雄中自衛隊的歷史真相可以還原。

高雄中學校友會表示，雄中自衛隊是在1947年228事件發生時，由高雄中學、高雄女中、高雄高工、高雄高商四校學生組成自主組織，目的在保護校園與社區的安全，並把受攻擊的外省同胞保護在校園內，因此；雄中不是公開武裝反抗的行動總部。

校友會指出，1990年行政院成立「研究228小組」，邀請國內學者專家負責蒐集國內外有關檔案及相關資料，並於1992年將「228事件研究報告」公諸於世，成為歷史教材，卻將高雄中學描寫成公開武裝反抗的行動總部，且領導人是社會人士涂光明。

校友會表示，當年中研院台研所許雪姬教授的口述歷史研究報告，並沒有採訪到歷史當事人，近10年雄中自衛隊副隊長陳仁悲早已多次出面指控內容很多有誤。

校友會說，雖然高市府已更正，維基百科已做正確史實描述，但台北228紀念館、228基金會所出版的228和平週教學手冊，仍將高雄中學定位是公開武裝反抗的行動總部是錯誤描述。

立委許智傑指出，因當時資料不完整，現在有新證據讓史實呈現，他自己是雄中校友，親自向台北市長柯文哲遞交陳情書，希望還原228雄中自衛隊歷史真相。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/