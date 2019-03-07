不顧北京反對！ 美眾院議長：台美關係「無可動搖」

駐美代表高碩泰夫婦於美東時間3月6日晚間在華府雙橡園主持「TRA@40」啟動發表會，多名國會議員與AIT歷任主席也一同與會，為台美恆久夥伴關係同聲喊讚。（圖擷取自「Taiwan in the US」臉書）

2019-03-07 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐美代表處於美東時間3月6日在華府雙橡園舉辦「台灣關係法40週年」系列活動啟動記者會，而美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也發函祝賀，強調台灣關係法強化了「美國與台灣無可動搖的關係」。

駐美代表處臉書專頁「Taiwan in the US」表示，今年是「台灣關係法」（TRA）立法40週年紀念，駐美代表高碩泰夫婦於美東時間3月6日晚間在華府雙橡園主持「TRA@40」啟動發表會。

臉書專頁「Taiwan in the US」表示，出席活動的貴賓有聯邦眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Mike McCaul）、亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）、國會台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、AIT執行理事羅瑞智（John Norris），及曾經在1979年見證TRA立法、今年高齡100歲的前國會議員伍爾夫（Lester Wolff）。

據《三立新聞網》報導，另外，美國眾院議長裴洛西也發函慶祝台美兩國關係，表示因為台灣關係法強化了「美國與台灣無可動搖的關係」，強調美國國會是長期支持台灣人民的最佳後盾，藉此在台灣社會和國際上促進和平、進步，而美國也會信守對台灣人民基本權利的承諾。

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