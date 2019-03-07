雙橡園啟動TRA40年活動 百歲人瑞前議員出席見證

2019-03-07 11:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐美代表處今天在華府雙橡園舉行「台灣關係法」（TRA）立法40週年啟動發表會，邀請到高齡100歲、曾見證「台灣關係法」立法的前國會議員伍爾夫（Lester Wolff）出席，共同見證台美關係40年歷史時刻，多名國會議員與AIT歷任主席也一同與會，為台美恆久夥伴關係同聲喊讚！

為紀念TRA立法40週年，彰顯台美40年來的友誼及夥伴關係，駐美代表處與11個駐美辦事處，今年與外交部及AIT合作，全年推出一系列以「TRA@40：台美恆久夥伴」為主題的活動。

駐美代表高碩泰於美東時間3月6日晚間，在華府雙橡園主持「TRA@40」啟動發表會。眾議院外委會首席議員麥考爾（Mike McCaul）、亞太小組首席議員約霍（Ted Yoho）、國會台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、AIT執行理事羅瑞智（John Norris），及曾經在1979年見證TRA立法，今年高齡100歲的前國會議員伍爾夫（Lester Wolff），與高碩泰一同為「TRA@40」活動背板揭幕，並發佈駐美代表處建物沿革相冊。

駐美代表處表示，晚間蒞臨雙橡園現場除了國會議員外，另有多位AIT歷任主席、處長、官員及退休政要、智庫學者專家，每位嘉賓都直接或間接參與40年來台美關係在各領域、各階段的進程。

啟動發表會現場也播放參眾兩院台灣連線共同主席、聯邦眾院外委會及亞太小組領袖的致賀短片，最後由10位聯邦參、眾議員同聲為台美關係喊「讚」，使發表會現場氣氛達到高潮。

駐美代表處建物沿革相冊是由駐美代表處彙編珍貴史料及照片，圖解40年來從中華民國駐美大使館（Embassy of the Republic of China）、北美事務協調委員會（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA），到目前駐美代表處的歷程，每次的建物更替都具有重大的歷史意義，也印證「TRA@40」活動主軸－「台美恆久夥伴」（An Enduring Partnership）。

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