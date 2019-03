雙橡園啟動TRA40年活動 百歲人瑞前議員出席見證

2019-03-07 11:30

〔記者呂伊萱/台北報導〕駐美代表處今天在華府雙橡園舉行「台灣關係法」(TRA)立法40週年啟動發表會,邀請到高齡100歲、曾見證「台灣關係法」立法的前國會議員伍爾夫(Lester Wolff)出席,共同見證台美關係40年歷史時刻,多名國會議員與AIT歷任主席也一同與會,為台美恆久夥伴關係同聲喊讚!

為紀念TRA立法40週年,彰顯台美40年來的友誼及夥伴關係,駐美代表處與11個駐美辦事處,今年與外交部及AIT合作,全年推出一系列以「TRA@40:台美恆久夥伴」為主題的活動。

駐美代表高碩泰於美東時間3月6日晚間,在華府雙橡園主持「TRA@40」啟動發表會。眾議院外委會首席議員麥考爾(Mike McCaul)、亞太小組首席議員約霍(Ted Yoho)、國會台灣連線共同主席迪馬里(Mario Diaz-Balart)、AIT執行理事羅瑞智(John Norris),及曾經在1979年見證TRA立法,今年高齡100歲的前國會議員伍爾夫(Lester Wolff),與高碩泰一同為「TRA@40」活動背板揭幕,並發佈駐美代表處建物沿革相冊。

駐美代表處表示,晚間蒞臨雙橡園現場除了國會議員外,另有多位AIT歷任主席、處長、官員及退休政要、智庫學者專家,每位嘉賓都直接或間接參與40年來台美關係在各領域、各階段的進程。

啟動發表會現場也播放參眾兩院台灣連線共同主席、聯邦眾院外委會及亞太小組領袖的致賀短片,最後由10位聯邦參、眾議員同聲為台美關係喊「讚」,使發表會現場氣氛達到高潮。

駐美代表處建物沿革相冊是由駐美代表處彙編珍貴史料及照片,圖解40年來從中華民國駐美大使館(Embassy of the Republic of China)、北美事務協調委員會(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA),到目前駐美代表處的歷程,每次的建物更替都具有重大的歷史意義,也印證「TRA@40」活動主軸-「台美恆久夥伴」(An Enduring Partnership)。

