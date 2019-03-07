中國成最大威脅！美眾議員：美國挺台灣自由和獨立

2019-03-07 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾在美東時間6日表示，中國正在成為美國國家安全最大威脅之一，而美國國會兩黨都一致支持台灣，會捍衛台灣的自由與獨立。

中華民國駐美代表處於美東時間3月6日在華府雙橡園舉辦「台灣關係法40週年」系列活動啟動記者會，共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）與聯邦眾議員約霍（Ted Yoho）都到場。麥考爾在致詞時表示，作為眾院外委會首席議員，他了解中國變得有多危險，尤其對美國國安構成最大威脅之一。

麥考爾也說，台灣在美國同盟裡扮演重要角色，因此美國會捍衛台灣的自由與獨立。由於美國與台灣共享自由與公平的民主治理價值，台灣在美國國會有兩黨共同堅定支持，「我們支持自由與獨立的台灣」。

約霍則表示，美國國會在40年前通過台灣關係法，就是否定中國聲稱對台灣享有「事實主權」，美國與台灣的關係不該受質疑，美台間有法律保障的關係，美國將繼續執行台灣關係法。

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