嘉市議員廖天隆燒炭身亡 當選無效之訴檢辯攻防

2019-03-07 12:24

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議員廖天隆日前燒炭自殺，他所涉及賄選案遭嘉義地檢署提起當選無效訴訟，嘉義地方法院今天上午第2次進行準備程序庭，廖委任律師江振源出庭表示，廖已死亡，無訴訟能力，認為檢方起訴不合法，要求法院駁回當選無效之訴，但檢方認為當選無效訴訟結果，直接影響其餘落選人權益，請法院繼續進行本案訴訟；本案因屬合議審理，法官柯月美當庭表示，待合議庭日後審酌討論後，再做裁定。

嘉義市選舉委員會表示，依選罷法規定，若因賄選而判決當選無效定讞，缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，廖天隆所留遺缺是否遞補，將視該案判決結果而定，該選區落選頭為陳幸枝。

嘉義地檢署今天委派一名檢察事務官出庭，並向法官提出該案公訴檢察官由陳睿明改為賴韻羽。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/