嘉義市議員廖天隆燒炭亡 市議會臨時會默哀

2019-02-18 11:31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議員廖天隆昨晚被發現在市議會研究室燒炭，送醫不治享壽73歲，嘉義市議會臨時會今上午9點36分開會前，議長莊豐安宣布噩耗，莊表示，廖天隆是優秀議員，這消息令人震驚、不捨，隨後與在場議員、列席市府官員為他默哀致意。

嘉義市長黃敏惠受訪說，聽到消息時不捨，覺得悲痛、遺憾，廖天隆是關心市政、用心的議員，臨時會期間還曾跟他打招呼、握手，現在希望家屬能節哀。

莊豐安、黃敏惠與多名議員今到廖家上香致意，廖天隆遺孀紀素珠悲痛不已，一度要下跪、情緒激動。

紀素珠表示，先生生前認為緩刑也好、就認了，但公訴檢察官卻又說不同見解，先生曾表示，「這是要我的命」，她也勸他放下、他答應要放下。

今市議會臨時會閉幕典禮，議會並通過臨時動議，將收錄廖天隆在市議會的質詢畫面，送予家屬作為記錄。

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