嘉市議員廖天隆 議會研究室燒炭亡

2019-02-18

去年涉賄選 檢方起訴並提當選無效之訴

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕嘉義市五連霸無黨籍市議員廖天隆，去年競選連任時，被嘉義地檢署查獲涉及賄選，選後將他起訴，並向嘉義地院提起當選無效之訴，全案現由嘉義地方法院審理；不料昨晚六點多，他被人發現在議會研究室燒炭自殺，送醫搶救仍回天乏術。警方在廖家、研究室發現其遺書，內容提及他涉案的冤屈，表達「不是畏罪自殺，是以死明志」。

市警局第一分局長顏榮泰表示，昨晚六點十二分接獲報案，議會研究室內疑似有人自殺，員警會同消防人員到場，因房門被反鎖，經破門進入，在浴室赫見廖天隆燒炭尋短，人已無呼吸心跳，送往衛福部嘉義醫院搶救，晚間宣告不治。

留遺書「不是畏罪自殺 是以死明志」

市議會秘書長吳金對說，十四、十五日臨時會開會時，廖天隆並無異狀。據家屬透露，廖天隆在家裡留有遺書，家人聯絡不上他，因而分頭尋人。案發後，議長莊豐安等人趕往醫院致哀，議會將協助家屬處理廖的後事。

廖天隆父親廖承維曾任嘉義縣議會副議長，廖天隆自市議會第六屆起擔任議員，迄今五連霸，因家族從事營造業，對建設、工程方面問政犀利。

廖去年競選連任時，嘉義地檢署查獲他涉及透過呂陳姓樁腳賄選，選後起訴廖，承辦檢察官（現已轉任律師）認為他犯後態度良好、承認賄選，且已七十三歲高齡，依公職人員選舉罷免法，建請嘉義地院減刑；不過公訴檢察官蒞庭變更見解，廖疑因此不滿，私下曾說要以死明志。

上週五臨時會，廖天隆質詢市警局長林水順時，問到「做不實筆錄讓人入罪、甚至害人去死，警方怎麼面對？」林答詢，「一直都要求同仁依法行政，如真違法，會移送法辦」，竟成他最後質詢身影。

嘉義地院表示，廖天隆死亡，刑事部分依刑事訴訟法應為不受理判決，民事當選無效訴訟直接駁回。嘉義地檢署對於廖天隆自殺一事，「深感遺憾，敬表哀悼」。

嘉市選委會副總幹事兼發言人柯國振說，議員就職後身故，視同缺額，依地方制度法第八十一條，缺額未達該選區席次的二分之一，或全市席次的十分之三，不辦理補選。

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