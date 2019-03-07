王金平宣布參選 標語牆上「支持鞭刑」受矚目

2019-03-07 10:03

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院長今王金平宣布參選2020總統，現場布置了一面標語牆，寫有「幹大事」、「支持知恥教育」，其中還有「支持鞭刑」，格外引人矚目。

除此之外，這面牆上還寫有「初心」、修訂移民法、人民好生活、軍公教年金機制、慈悲沒有敵人、公道等。記者會現場也發放國旗給支持者。

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