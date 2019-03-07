美國務院宣布：宗教大使將來台 出席宗教論壇

2019-03-07 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院6日發布聲明指出，國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），將於本月6日至13日出訪香港與台灣，訪台期間將出席年度區域宗教自由論壇，討論改善區域宗教自由。

根據美國務院發言人辦公室6日聲明，布朗貝克將先前往香港，香港行程結束後才會到台灣，參加2019年區域宗教自由論壇，就「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」發表主題演講；此論壇將聚集政府官員、民間社會代表、專家等人與會，討論如何改善區域宗教自由氛圍。

美國在台協會（AIT）日前也曾表示，「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」演講，是由美政府與台灣外交部、台灣民主基金會等組織共同主辦，預計本月11、12日舉行。講座上將有超過15國的宗教自由領袖參與，這場對話是立基於美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在2018年7月主持，台灣也有參與的「推動宗教自由部長級會議」。

在香港方面，布朗貝克將在外國記者俱樂部就中國宗教自由發表專題演講。他也將會見當地宗教領袖、信仰團體成員、文化與宗教研究教師與學生，探討面對中國反宗教自由的因應之道。

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