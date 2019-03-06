內政部最近做了什麼？ 徐國勇用100秒告訴你

2019-03-06 20:57

〔記者謝君臨／台北報導〕不讓行政院長蘇貞昌專美於前，繼蘇揆於臉書發布「組閣50天特輯」影片，告訴大家蘇內閣上任後做的事多到嚇死人，內政部長徐國勇也親自披掛上陣，挑戰100秒內告訴大家內政部最近做了什麼事；其中包括非洲豬瘟防疫、嚴抓酒駕、爭取警消權益，還用上最近很夯的網路遊戲「還願」梗，令人印象深刻。

內政部稍早於臉書發布「100秒大挑戰—內政部最近做了什麼」影片，由徐國勇親自「說」給你聽；上架時間不到1小時，已有近3000人次點閱率。

徐國勇在影片中，幽默不失莊重，提到非洲豬瘟，我們從保一調了110個警察，最多的時候有180個，我們也訓練了很多護國神犬，「相信我，護國神犬是史上最勇猛、最萌的軍團」；掃毒方面，我們建立1300多個反毒的通報網，「讓毒販來一個抓一個，來兩個抓一雙」。

對於酒駕，徐說，內政部的態度很簡單，一句話，酒駕重罰，「酒駕一定抓，抓到你不敢酒駕，罰到你要去收驚」。對於警消，也爭取到警消同仁的醫療權益，以及退休的警消比照軍人，讓他們可以在軍醫院或退輔會的醫院看診，掛號費不要，連自付額也不必，醫療免費。

針對國道安全，徐強調，大家如果把國道當作「碰碰車」的場地，國道警察一定嚴格取締。國道警察的加給一定全力爭取，現在已經爭取到了。此外，玩過「還願」的人都知道，杜先生他家的房子太破舊了，「怎麼辦呢？靠內政部」。我們有都更條例，可以讓房子更新，讓大家居得安心、住得放心、兒女不「美心」。

另，內政部辦理的社會住宅也相當成功，包租代管已有3000多件，社會住宅自行興建方面，今年年底會完成4萬戶，另外第2階段8萬戶，提早1年啟動，要讓年輕人住得起，不會住到像杜先生他們家的房子，樓上更不會有何老師。

拚經濟部分，徐強調，我們要接受國際人才，招攬外國人才，我們修正了外國人居留辦法，讓他們可以安心留在台灣，一起拚經濟，「我要讓大家瞭解一件事，拚經濟要靠內政部，因為，只有安居才能樂業，內政部跟大家站在一起」。

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